Сегодня на Киевщине в Хотове прощаются с Героем Украины, диссидентом, политзаключенным и одним из авторов "Акта провозглашения независимости Украины" Левком Лукьяненко, который скончался 7 июля в возрасте почти 90 лет. Об этом сообщает Укринформ.

Прощание в Хотове началось в 14:00.

Фото: ukrinform.ua

Во вторник, 10 июля, прощание с Лукьяненко пройдет с 10:00 до 12:00 в клубе Кабинета Министров на улице Институтской, д. 7.

Отпевать Героя будут во Владимирском соборе с 12:30 по 13:30.

Напомним, похоронят Левко Лукьяненко на Байковом кладбище в Киеве.

Ранее "Страна" писала о том, что пишут в соцсетях о жизни и смерти Левко Лукьяненко.

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