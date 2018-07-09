Уроженка Крыма, актриса и телеведущая Эвелина Бледанс закрутила роман с Аристархом Венесом, который почти вдвое младше ее. Об этом сообщает "СтарХит".

Актеры провели вместе время на фестивале в Крыму, и свои чувства друг к другу не скрывали.

На прошлой неделе 49-летняя Бледанс и 28-летний Венес вместе приехали на фестиваль "Алые паруса Артека". До этого парочку поймали за поцелуями на Красной площади, куда Бледанс пришла поддержать артиста во время футбольного матча.

"Эвелина и Аристарх давно знакомы, они вместе заняты в спектакле "Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов". По сюжету играют любовников, на этой почве и сблизились. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины", – рассказали в окружении пары.

"В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами", – прокомментировала слухи актриса.

И Венес, и Бледанс недавно пережили расставание со вторыми половинками. Актриса год назад разошлась с третьим супругом Александром Семиным после семи лет отношений. Аристарх долгое время встречался с фотографом Анной Горбачевой.

Фото: vokrug.tv

Эвелина Бледанс и Александр Семинс с сыном Семеном Фото: vokrug.tv

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