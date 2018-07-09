Супруга народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко Олеся впервые рассказала подробности личной жизни пары. Об этом стало известно из интервью, которое нардеп дал в эфире программы "Віч на Віч" на канале "Прямой".

"Мы познакомились с Антоном 10 лет назад. Первое предложение он мне сделал лет семь назад – это была декларация о намерениях. Он сказал, что хочет провести со мной всю жизнь. Я приняла во внимание и решила присмотреться", - рассказывает Олеся, видеоролик с участием которой появился в передаче. Это стало первым публичным выступлением женщины, в котором она комментирует личную жизнь.

"А предложение как таковое дословно помню. Он взял меня за руку, посмотрел в глаза и рассказал монолог полковника из кинофильма "Здравствуйте, я Ваша тетя!" ("Я старый солдат и не знаю слов любви…"). Я дала согласие", - вспоминает жена политика.

Также она призналась, что Геращенко не приходит домой, пока не устанет. "Он приходит домой уставший в будний день. Падает на диван и в течение 40 минут я уговорами пытаюсь просить его перебраться в спальню", - призналась Олеся. Также она рассказала о его заветной мечте – похудеть с его нынешних 109 кг до 100.

В свою очередь Геращенко припомнил, что познакомился с нынешней женой осенью 2008 в США, где она была куратором программы по обмену. Тогда они обменялись телефонами: "После того, как я понял, что пора что-то менять в своей жизни я ей сделал признание. Это был 2014-й. надеюсь, проживем долго и счастливо".

Также политик сказал, что ему посоветовали не смотреть на роды дочери Полины, а побыть в соседнем помещении. Сейчас Полине год и семь месяцев, Геращенко уверяет, что находит время уделить ей внимание.

В 2016 году "Страна" писала, что Антон Геращенко в 2015 году расписался с на тот момент 36-летней Олесей Шамбур, уроженкой Мариуполя. Политик не любит распространяться на темы своей частной жизни. О его семье почти ничего не было известно.

Напомним, что также в этой передаче Антон Геращенко признался, что был нежеланным ребенком для своего отца: "Думаю, он был бы более счастлив, если бы мы пообщались. Он бы гордился своим сыном", - сказал политик.

Весной 2018 года ряд известных людей, среди которых Михаил Добкин, адвокат Андрей Смирнов, блогер Анатолий Шарий и ряд других, приобрели копии картины "Лизоблюдство". На ней неизвестный человек, немного похожий на Антона Геращенко, вдохновенно вылизывает пустую тарелку на фоне почти классического натюрморта.