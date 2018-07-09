Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла решение задержать топ-менеджера "Трейд Коммодити" Владимира Гаркавого, который в понедельник, 9 июля, вернулся в Украину.

"Трейд-Коммодити" - компания, которая проходит по делу о поставках топлива украинской армии. САП подозревает фирму в завышении цены в коррупционных интересах чиновников Минобороны. По мнению антикоррупционного активиста Виталия Шабунина, эта компания связана с нардепом от БПП Александром Грановским.

О задержании Гаркавого сообщила адвокат Елена Сторожук в Facebook. По ее словам, решение принял прокурор САП Максим Грищук в соответствии с частью 3, ст. 208 УПК Украины.

"То есть человек сам появился в НАБУ, просил вручить подозрение, ждал 2 часа, пока хоть кто-то нас примет на допрос, дал показания, ответил на все вопросы детектива - и будет задержан, чтобы... не убежал!", - отметила Сторожук.

Ранее "Страна" писала о том, что суд отказал Минобороны во взыскании с "Трейд Коммодити" 3 миллионов гривен.

Также мы сообщали, что в НАБУ закончили расследование дела "Трейд Коммодити", которая поставляла топливо Минобороны.