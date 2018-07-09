Российский писатель Захар Прилепин, который успел обвенчаться в Донецке с женой Марией, сообщил, что в июле покинет пост заместителя командира батальона полка спецназначения "ДНР".

Об этом сообщает "Свободная пресса".

По словам писателя, созданный им батальон вышел из полка специального назначения и перешел в ракетные войска. "Теперь мы - ракетчики. Специфика, прямо скажем, не моя", - объяснил он.

Захар Прилепин не исключил, что напишет новую книгу о событиях в Донбассе. "Пожалуй, не преувеличу, если скажу, что минувшие четыре года были самыми насыщенными, а два года в батальоне - самым счастливым временем в моей жизни", - отметил Прилепин.

По словам, писателя, противостояние на донбасских фронтах в настоящее время минимизировано, "наступления не будет", а у него накопилось много нерешенных дел за время службы в т.н. "ДНР".

Прилепин также пояснил, что он и далее будет помогать Донбассу.

Он оставит за собой пост советника главы т.н. "ДНР" и руководителя гуманитарного фонда помощи жителям Донбасса, продолжит работу в качестве одного из ведущих программы "Донецкий формат".

Захар Прилепин (справа) Фото: zaharprilepin.ru

Как сообщала "Страна", СБУ не запрещала въезд в Украину писателю-политруку "ДНР" Захару Прилепину.

Прилепин известен тем, что создал в "ДНР" собственный отряд и хочет дойти до Киева.