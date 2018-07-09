Несмотря на отсутсвие президента России Владимира Путина на матчах российской сборной на Чемпионате мира (кроме первого матча), глава государства горячо болел за команду и был в курсе всех событий. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут Ведомости.

Песков напомнил, что изначально график Путина предполагал посещение только матчей открытия и закрытия чемпионата. Ожидается, что президент будет присутствовать на финале, отметил представитель Кремля.

Он также подтвердил, что Путин не встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита последнего в Санкт-Петербург, где сборная Франции сыграет во вторник в полуфинале чемпионата мира против сборной Бельгии.

"Макрон только приедет на матч и сразу после этого покинет Санкт-Петербург. А в свою очередь график президента (России) не предусматривает посещение этого матча", - пояснил Песков.

При этом спикер Кремля оговорился, что президенты России и Франции регулярно общаются, а потому не испытывают дефицита общения.

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