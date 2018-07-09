Стало известно, почему Путин почти не ходил на матчи российской сборной
Несмотря на отсутсвие президента России Владимира Путина на матчах российской сборной на Чемпионате мира (кроме первого матча), глава государства горячо болел за команду и был в курсе всех событий. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишут Ведомости.
Песков напомнил, что изначально график Путина предполагал посещение только матчей открытия и закрытия чемпионата. Ожидается, что президент будет присутствовать на финале, отметил представитель Кремля.
Он также подтвердил, что Путин не встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном во время визита последнего в Санкт-Петербург, где сборная Франции сыграет во вторник в полуфинале чемпионата мира против сборной Бельгии.
"Макрон только приедет на матч и сразу после этого покинет Санкт-Петербург. А в свою очередь график президента (России) не предусматривает посещение этого матча", - пояснил Песков.
При этом спикер Кремля оговорился, что президенты России и Франции регулярно общаются, а потому не испытывают дефицита общения.
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