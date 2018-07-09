Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск руководителя САП Назара Холодницкого и решил вернуть имущество Запорожского титано-магниевого комбината государству (ЗТМК).

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook .

"Сегодня, 9 июля 2018 года, Хозяйственный суд Запорожской области полностью удовлетворил иск руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры в интересах государства к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" касательно расторжения договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" и к ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" касательно возвращения имущества", - говорится в сообщении.

Пешение предусматривает расторжение договора об учреждении ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" № 85 от 22 февраля 2013 года, заключенного Фондом государственного имущества Украины и компанией Tolexis Trading Limited в полном объеме.

В САП напомнили, что подали иск против Фирташа в 2016 году.

В 2013 году Фонд госимущества Украины заключил с оффшорной компанией Tolexis Trading Limited (Кипр), которая входит в группу компаний DF Group бизнесмена Дмитрия Фирташа, договор об учреждении ООО "ЗТМК".

ФГИ передал в уставный капитал этой компании весь комбинат.

"Компанией Tolexis Trading Limited осуществлен вклад в денежной форме в сумме 110 млн долларов США, который имел исключительное целевое назначение, а именно для финансирования модернизации производства с установленными сроками в течение 2013 - I квартал 2015 года. Несмотря на то, что доля государства в ООО "ЗТМК" составляет 51% (контрольный пакет), фактически предприятие передано в управление приближенного к инвестору менеджмента, которым большинство из привлеченных инвестиций растрачены на погашение ранее созданных задолженностей ГП "ЗТМК" за энергоносители и перед кредиторами, связанными с DF Group", - сообщили в САП.

Фото: facebook.com/sap.gov.ua

Как сообщала "Страна", несколько лет назад Дмитрий Фирташ назвал Петра Порошенко "большим злом".

Также "Страна" писала, что президент Петр Порошенко подписал новый закон о приватизации в марте.

Позже Фонд госимущества дал старт приватизации самых крупных объектов Украины.