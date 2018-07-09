"Страна" подает в суд на нардепа Антона Геращенко за его слова о нашем издании в эфире телеканала "Прямой".

У Геращенко спросили, почему журналисты не поверили в историю о покушении на него. Нардеп списал это на "воздействие России" и упомянул в этом контексте "Страну".

"У Российской Федерации есть прямые рычаги влияния на украинское медиапространство. Это и прямые сайты, например, как Страна.ua, которые руководствуются теми темниками, которые даются из Российской Федерации", - заявил нардеп.

За эту клевету "Страна" подает в суд на Геращенко.

Об этом сообщила заместитель главного редактора издания Светлана Крюкова.

"Подаем в суд на Антона Геращенко за безудержную клевету. Политик от Народного фронта в интервью одному из телеканалов заявил, что издание Страна.ua работает по темникам из РФ. Можно было не обращать внимание. С Геращенко такое мудозвонство, простите, пустословие, привычное дело, но в данном случае все же хотим наказать.

Более того, предлагаем флешмоб: иск против Геращенко. Напишите, пожалуйста, тут в комментах пример клеветы нардепа, со ссылкой и указанием, кого и где оболгал, как это однажды случилось на примере Константин Стогний, который, к слову, выиграл у Геращенко суд.

С юридической поддержкой и прочим поможем".

Напомним, ранее Геращенко проиграл суд журналисту Константину Стогнию. Нардеп публично заявил о том, что Стогний во время Майдана служил в МВД под руководством министра Захарченко. По факту же Стогний задолго до Майдана ушел с государственной службы, поэтому и решил привлечь нардепа к ответственности за клевету.

Отметим, что Геращенко проигранные по суду деньги так и не выплатил.