Сегодня, 9 июля, лучшая советская актриса второго плана Лия Ахеджакова празднует 80 лет. О неожиданных подробностях из жизни выдающейся актрисы сообщает ТСН.

Звезда кино сыграла около сотни ролей, но ни одной главной так и не получила. Реплики ее персонажей - модной секретарши Веры из "Служебного романа" или певучей подруги Татьяны из "Иронии судьбы" стали самыми популярными, их до сих пор цитируют.

Лия Ахеджакова родилась в 1938 году в Днепре (тогда еще Днепропетровск - прим. ред.) в семье актеров. Однако родители желали дочери серьезной карьеры. Лия полтора года проучилась в московском институте цветных металлов, но параллельно тайно обивала пороги актерских вузов. И ей удалось поступить в ГИТИС.

Ее театральная карьера началась с роли поросенка в театре юного зрителя. Далее ее повысили до роли ослика Иа. Но Лия не сдавалась, ведь занималась любимым делом. В кино она начала сниматься лишь в 35 лет. И почти сразу становится всенародной любимицей благодаря ролям в фильмах Эльдара Рязанова.

Лия Ахеджакова долго шла не только к вершинам карьеры, но и к женскому счастью.

Фото: GlobalSib

С первым мужем, актером Валерием Носиком, она развелась из-за его пьянства и измен, со вторым - художником Борисом Кочейшвили, разбежались без скандалов. О причинах оба молчат. Но после этого брака Лия отходила долгих десять лет.

Однако в 2001 году в возрасте 63 лет на удивление всем пошла снова под венец с фоторепортером Владимиром Персияновым. И с третьей попытки таки нашла свое счастье. Владимир стал ее личным агентом, помощником, но самое важное – он дал ей чувство защищенности.

В последние годы она принимает активное участие в общественно-политической жизни, выступая на митингах. После аннексии Крыма Ахеджакова стала активно критиковать политику России в отношении Украины.

Как сообщала "Страна", в прошлом году Лия Ахеджакова приезжала в Одессу на кинофестиваль.

Также "Страна" сообщала, что в Нацсовете считают, что фильм "Иронию судьбы" с участием Ахеджаковой запретили по формальным признакам.