Украинская певица Анна Седокова в эфире российского телеканала заявила, что в Украине все поддерживали сборную РФ по футболу. Видео ее выступления выложили в соцсети.

"Я просто хочу сейчас сказать очень важную вещь. Я только ночью прилетела из Одессы, а перед этим - из Киева. Каждый, кого я встречала на улице, все говорили, все поддерживали сборную России. Всем это очень важно", - сообщила Седокова.

Слова певицы вызвали негодование у украинских пользователей, которое они стали выражать под постом с видео: Интересно, она точно была там, где говорит?" - пишет один из пользователей. "Прям не интересно. А глазки вверх запускает, текст вспоминает", - поддерживает его другой пользователь.

Ранее "Страна" писала о том, что певица Приходько назвала дату суда по делу об агитационном ролике Порошенко, в котором ее сняли обманом.

Также мы сообщали, что в Черновцах радикалы хотят выслать на Донбасс переселенца за поддержку сборной России.