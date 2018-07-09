В понедельник, 9 июля, Усть-Лабинский районный суд в Краснодарском крае удовлетворил гражданский иск бизнесмена Олега Дерипаски к Анастасии Вашукевич (Насте Рыбке) и Александру Кириллову (Алексе Лесли) о взыскании с каждого из них в качестве компенсации морального вреда по 500 тыс. рублей (около $8 тысяч)

Об этом сообщает "Интерфакс".

"Суд признал незаконными распространяемые ответчиками сведения", - сказал адвокат истца Алексей Мельников. Решение суда пока не вступило в законную силу. У сторон есть 30 суток для его обжалования.

В пресс-службе Усть-Лабинского суда "Интерфаксе" сообщили, что на слушаниях присутствовал только представитель истца. "Ответчиков или их представителей на слушаниях не было. Решение вынесено в их отсутствие", - сказала сотрудник пресс-службы.

В свою очередь, адвокат подтвердил "Интерфаксу", что Дерипаска в понедельник не присутствовал на суде.

По словам адвоката, суд также "обязал ответчиков удалить изображения истца в сети интернет и запретил им дальнейшее использование фотографий и видеоизображений Дерипаски".

Судебный процесс по иску проходит в закрытом режиме, так как в ходе него может быть раскрыта личная информация и персональные данные участников процесса.

Напомним, в первой половине феврале оппозиционер Алексей Навальный выпустил расследование, в котором заявил, что вице-премьер Сергей Приходько отдыхал на яхте Elden Дерипаски. Продемонстрировав фото и видео, опубликованные в инстаграме Вашукевич, Навальный сделал вывод, что Дерипаска на яхте обсуждал с вице-премьером бизнес-вопросы и международную повестку.

Вашукевич и Кириллов с конца февраля находятся в тюрьме в Таиланде. Полиция этой страны 25 февраля провела рейд в одном из отелей Паттайи, где должен был состояться секс-тренинг для российских туристов. Слушателей допросили и отпустили, а 10 организаторов были задержаны, в том числе Кириллов и Вашукевич.

Как сообщала "Страна", ранее Настя Рыбка рассказала о своих доказательствах вмешательства России в выборы в США.

Также "Страна" писала, как охотница на олигархов и ее тренер просили политического убежища в США.