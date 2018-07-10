Во вторник, 10 июля, синоптики обещают жаркую погоду до +33. Исключение составят западные регионы, где сегодня пройдут грозовые дожди. Осадки также частично захватят центр и юг страны.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Погода на западе будет дождливой, за исключением Ровно и Луцка, где обещают переменную облачность без осадков. Днем +22...24. В Ужгороде до +25...+27.

Погода на севере, в Житомире, Сума и Чернигове будет жаркой: до +26...+28. Без осадков.

В центре местами дожди. Осадки возможны в Виннице, Черкассах. Погода в Полтаве и Кропивницком без осадков. Днем +26...+28.

На востоке 10 июля установится настоящий зной. Воздух в Харькове, Днепре, Донецке, Луганске и Запорожье прогреется до +33.

Похожие погодные условия на юге страны. Сегодня здесь также обещают жару до +33. В Одессе и Одесской области возможны дожди.

Фото: meteo.gov.ua

Погода в Киеве

Погода в Киеве 10 июля будет сухой. Синоптики обещают переменную облачность без осадков. Дневная температура +26...+28.

При этом синоптик Наталья Диденко не исключает возможность кратковременного грозового дождя.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Ресурс Gismeteo также сообщает, что сегодня в Киеве днем возможен дождь.

Фото: gismeteo.ua

Напомним, что ранее синоптик показала фото антициклона Фальк, который идет из Атлантики.

Как сообщала "Страна", сразу несколько областей Украины попали под чрезвычайную пожарную опасность.