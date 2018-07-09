Народного депутата от "Народного фронта" Антона Геращенко в спортзале тренирует советник главы МВД Зорян Шкиряк. Об этом стало известно из интервью, которое нардеп дал в эфире программы "Віч на Віч" на канале "Прямой".

В ходе этого интервью показали ролик с комментарием Шкиряка о тренировках Геращенко.

"Немного похвастаюсь. Я имею отношение к процессу его привлечения к спорту, фитнессу, TRX. Сейчас он делает просто феноменальные успехи. Расскажу по секрету – он от груди уже толкает более 90 килограммов, а ногами толкает более 200", - рассказал Шкиряк.

Также советник Авакова признался, что их жены, Екатерина и Олеся, занимаются вместе йогой, пока "они с Антоном Юрьевичем усовершенствуются в общей физподготовке: "Ему есть, чем гордиться. В последнее время меня радуют его спортивные достижения. Он оказался очень целенаправленным и активным в вопросе своей физической формы. Сравните его фото двухлетней давности и сейчас".

Напомним, что также в этой передаче Антон Геращенко признался, что был нежеланным ребенком для своего отца: "Думаю, он был бы более счастлив, если бы мы пообщались. Он бы гордился своим сыном", - сказал политик.

Весной 2018 года ряд известных людей, среди которых Михаил Добкин, адвокат Андрей Смирнов, блогер Анатолий Шарий и ряд других, приобрели копии картины "Лизоблюдство". На ней неизвестный человек, немного похожий на Антона Геращенко, вдохновенно вылизывает пустую тарелку на фоне почти классического натюрморта.