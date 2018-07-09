Доминик Рааб назначен министром по вопросам Brexit в правительстве Терезы Мэй после того, как его предшественники Дэвид Дэвис ушел в отставку. Об этом сообщает ВВС.

Рааб, который в настоящее время является министром по вопросам жилищной политики, был известным деятелем кампании за выход из ЕС на референдуме 2016 года.

Напомним, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй с сожалением восприняла отставку министра по вопросам выхода из Евросоюза Дэвида Дэвиса и не согласилась с его доводами о согласованном в пятницу Кабмином плана дальнейшего развития отношений с ЕС после Brexit.

Ранее "Страна" писала о том, что Великобритания упростила визовый режим для студентов 25 стран. Украина в список не попала.

Также мы сообщали, что Лондон заявил, что шансов остановить Brexit больше нет.