Кондитерская корпорация Roshen наращивает объемы экспорта продукции за рубеж на 30% в год. Об этом сообщил глава кондитерской корпорации Roshen Вячеслав Москалевский в интервью Экономической правде.

"Мы ежегодно растем на 30%. Экспорт растет за счет Восточной Европы", - сказал Москалевский.

По его словам, крупнейшими импортерами продукции Roshen является Болгария, Румыния, Польша.

Президент корпорации оценивает долю Roshen на украинском рынке в 25% -27% и признает, что компания является крупнейшим игроком на внутреннем рынке.

При этом Москалевский отвергает обвинения в монополизме. "Как я могу быть монополистом? Вас не беспокоит, что в Украине работают Kraft, Nestle? Если они займут 100% рынка, то это нормально?", - сказал он.

Многих производителей кондитерских изделий Москалевский не считает конкурентами, так как они работают в "дешевом сегменте".

"Сегмент Житомира ("Житомирские лакомства ") - это дешевая конфета для сельских жителей. Мы не их конкурент. Я вообще не знал, что такое украинский кондитерский рынок, пока не уехал недавно в Кельн на выставку и не увидел всех. Были производители из Днепра, Кременчуга, Одессы. Компания, которая развивается и растет, - "Лукас" в Кременчуге", - рассказал Москалевский.

Как сообщала "Страна", Винницкая фабрика Roshen за год нарастила прибыль до 3,6 млн гривен.

Также "Страна" писала, что суд запретил кондитерам копировать листья каштана и название "киевский торт", как у Roshen.

Ранее "Страна" писала, что компания президента Roshen осенью запустит новую фабрику в Борисполе.