Накануне предстоящего саммита НАТО в Латвии, одна из крупнейших еврейских организаций Канады Бней Брит Канада, обратилась к премьер-министру Джастину Трюдо с просьбой передать руководителям Латвии и других европейских стран опасения еврейской общины Канады, связанные с героизацией нацистских коллаборантов и искажением Холокоста в странах Восточной европы.

Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Уважаемый премьер-министр Трюдо, Бней Брит Канады всегда был сторонником членства Канады в Северно-Атлантическом Альянсе. Мы поддерживаем вклад Канады в безопасность Евро-Атлантического региона, включая наше обязательство по программе НАТО в Латвии.

Отношения в Альянсе укрепляются путем честного и открытого диалога. Принимая во внимание важный голос Канады на форумах НАТО, ваш визит в Латвию и участие в саммите НАТО дают возможность Вам озвучить опасения еврейской общины Канады по поводу событий в Европе.

Бней Брит ранее направил детальные предложение в канун саммита Большой семерки в Шарлевуа о том, как Семерка могла бы стать лидером в борьбе с антисемитизмом. Мы отметили важную работу Международного альянса памяти Холокоста (IHRA), ведущим членом которого является Канада.

В то время как одной из сторон работы Альянса является борьба с антисемитизмом, IHRА в значительной степени сконцентрирована на угрозе нашему обществу со стороны современных отрицателей Холокоста. В этом контексте Бней Брит просит Вас рассмотреть и передать другим членам НАТО, в особенности лидерам Латвии, наши соображения:

Мы должны осудить всяческие попытки героизации нацистских сторонников или коллаборантов, в независимости были это военные подразделения, фашистские организации или отдельные лица.

Мы крайне обеспокоены ростом право-экстремистских сил в Европе, которые являются источником пересмотра роли некоторых фашистских организаций или вооруженных подразделений во время Второй мировой войны.

Мы являемся свидетелями парадов и демонстраций в европейских городах, героизирующих или отбеливающих роль вооруженных подразделений, которые, как известно, поддерживали или симпатизировали нацистам. Это включает в себя внушающие беспокойство события в трех Балтийских странах. В частности, в Канаде и мире были отмечены новости о парадах героизирующих Латвийский легион, включая 15-ю и 19-ю Гренадерские дивизии Ваффен СС.

Мы должны бросить вызов всем, кто пытается исказить исторические факты об участии правительств, вооруженных подразделений или организаций, которые сражались вместе с нацистами или симпатизировали им во время Второй мировой войны. Это касается глав правительств, которые уступают или не пытаются осудить процесс героизации нацистов, что равнозначно искажению Холокоста.

Те, кто героизируют такие организации или подразделения не могут открещиваться от критики объявляя ее "фейками". И также они не могут оправдывать действия таких подразделений необходимостью выбора меньшего из двух зол.

Это факт, что некоторые организации и их лидеры, которых сейчас героизируют за борьбу против Советской армии, также участвовали в зверствах против мирных евреев или исповедовали идеологию, которая была глубоко антисемитской и вызывала социальную враждебность в отношении еврейского населения. Именно поэтому Бней Брит отвергает любые попытки граничить историков и медиа в исследовании того, что произошло и публичного объяснения этого в объективной манере.

Уважаемый Премьер-министр, мы считаем, что правительство Канады может говорить более прямолинейно - приватно и публично - со своими партнерами и союзниками когда мы видим вызывающие беспокойство рост интенсивности случаев искажения Холокоста в Европе, включая усилия по героизации правительств, воинских подразделений или лиц, которые симпатизировали или поддерживали нацистов во время Второй мировой.

Канада должна использовать свое влияние для противостояния этому тренду и убедить своих союзников присоединиться к осуждению этого явления. Мы просим Вас использовать ваш визит в Латвию на саммит НАТО, чтобы передать это сообщение от имени еврейской общины Канады.

Ключ к борьбе с современным искажением и отрицанием Холокоста лежит в просвещении, особенно об опасностях которые таит современная героизация про-нацистских симпатиков или сторонников. Именно поэтому мы поддерживаем IHRA и канадский вклад в его работу, и поэтому Бней Брит Канады осуществляет свою собственную Программу Холокост образования". - написал Майкл Мостин, генеральный директор Бней Брит Канады.

Ранее "Страна" сообщала, что американский музей Холокоста заявил о росте антисемитизма в Украине и раскритиковал Вятровича.

Также мы рассказывали, что Меркель заявила, что ответственность за Холокост и концлагеря лежит на Германии.