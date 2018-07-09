Сотрудник дорожной службы погиб в результате ДТП, которое произошло в понедельник, 9 июля, в Киевской области. Еще четыре человека получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП области в Facebook.

Фото: facebook.com

По данным полиции, 63-летний житель Киева за рулем автомобиля Opel Vectra по неустановленным причинам наехал на группу сотрудников частной дорожной службы "Автомагистраль", которые выполняли работы по нанесению дорожной разметки.

От полученных травм один мужчина погиб на месте, четверых его коллег отвезли в Васильковскую районную больницу.

Также госпитализирован и водитель автомобиля.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 УК Украины ("Нарушение правил дорожного движения"). Водителю грозит до 8 лет лишения свободы.

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