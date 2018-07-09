Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как эффективно поддерживать свежесть дыхания. По ее словам, неприятный запах изо рта может не только испортить свидание, но и быть симптомом различных заболеваний.

Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.

"В первую очередь нужно выяснить, что является корнем проблемы, советует она.

Причинами несвежего дыхания могут быть:

Бактерии. Чаще всего проблема возникает из-за несоблюдения гигиены полости рта. Из-за этого бактерии там размножаются, выделяя различные вещества и распространяя запах.

Курение и алкоголь.

Инфекционные заболевания. Неприятный запах могут провоцировать болезни ротовой полости, дыхательных путей, печеночная или почечная недостаточность, диабет.

Чрезмерная сухость во рту и слишком сильное слюноотделение.

Как же бороться с этой неприятностью?

Проконсультироваться с врачом.

Регулярно чистить зубы и язык.

Тщательно полоскать рот водой после каждого употребления пищи.

Пользоваться антимикробными средствами для полоскания.

Использовать спреи-освежители и специальные пасты.

Ну а для того, чтобы лучше понять проявления несвежего дыхания, Супрун советует посмотреть новый мультик от организации "Цікава наука", - написала Супрун.

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