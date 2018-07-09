Супрун рассказала про неприятный запах изо рта и свиданиях
Глава Минздрава Ульяна Супрун рассказала, как эффективно поддерживать свежесть дыхания. По ее словам, неприятный запах изо рта может не только испортить свидание, но и быть симптомом различных заболеваний.
Об этом Супрун написала на своей странице в Facebook.
"В первую очередь нужно выяснить, что является корнем проблемы, советует она.
Причинами несвежего дыхания могут быть:
- Бактерии. Чаще всего проблема возникает из-за несоблюдения гигиены полости рта. Из-за этого бактерии там размножаются, выделяя различные вещества и распространяя запах.
- Курение и алкоголь.
- Инфекционные заболевания. Неприятный запах могут провоцировать болезни ротовой полости, дыхательных путей, печеночная или почечная недостаточность, диабет.
- Чрезмерная сухость во рту и слишком сильное слюноотделение.
Как же бороться с этой неприятностью?
- Проконсультироваться с врачом.
- Регулярно чистить зубы и язык.
- Тщательно полоскать рот водой после каждого употребления пищи.
- Пользоваться антимикробными средствами для полоскания.
- Использовать спреи-освежители и специальные пасты.
- Ну а для того, чтобы лучше понять проявления несвежего дыхания, Супрун советует посмотреть новый мультик от организации "Цікава наука", - написала Супрун.
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