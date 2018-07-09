В Москве на стадионе "Спартак" во время матча чемпионата мира по футболу был задержан британский болельщик Тревер Мартин Хорси. Тушинский суд Москвы арестовал его до 31 августа для решения вопроса о его экстрадиции по запросу ОАЭ. Об этом сообщает ТАСС.

Однако адвокат задержанного Магомед Эсендиров смог доказать беспочвенность ареста своего клиента, получив документы Бюро Интерпола в ОАЭ.

В пятницу российская прокуратура получила документы от Интерпола о том, что уголовное преследование в отношении Тревера Мартина Хорси не ведется и данные о его международном розыске ошибочны.

"В ближайшее время я встречаюсь с прокурором, и мы едем в СИЗО освобождать Хорси", - сказал адвокат.

Адвокат задержанного также рассказал, что Хорси 63 года, он болен диабетом и раком легких.

По данным адвоката британца, полиция Эмиратов считает, что он расплатился недействительным чеком. В России эти действия квалифицируются по статье о мошенничестве УК.

Вменяемое Хорси в ОЭА преступление было совершено в 2011 году, но, по его словам, вопрос с правоохранительными органами этой страны был решен, Хорси с тех пор посещал другие страны, к нему не возникало претензий.

Как сообщала "Страна", в Германии задержали болельщика сборной РФ, праздновавшего победу над Испанией.

Напомним также, что после драки с хорватами Аргентина запретила 24 болельщикам посещать матчи ЧМ-2018.