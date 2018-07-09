ФСБ Российской Федерации перехватила в Азовском море семь торговых судов всего за одни сутки. Об этом сообщил главный редактор BlackSeaNews Андрей Клименко на странице в Facebook.

"8 июля с 00:30 до 23:00 катера береговой охраны пограничной службы ФСБ РФ перехватили шесть судов, направлявшихся в/из Бердянска или Мариуполя. Еще одно судно было перехвачено около 01:00 в ночь на 9 июля в том же районе", - написал Клименко.

Он подчеркнул, что это новый рекорд, так как 4 июля таких судов было пять.

Фото: facebook.com

Вице-спикер парламента Оксана Сыроид возложила ответственность за это на правительство и президента Украины.

"Сегодня ФСБ России в Азовском море задержали 7 торговых судов, которые шли из или в Мариуполь или Бердянск. Эта угроза была предсказуемой, но с ней никто не работал. И эта угроза означает только рост российской агрессии, это продолжение войны. И сегодня эти факты свидетельствуют о том, что фактически президент Украины, так же, как и правительство Украины, четыре года ничего не делали для того, чтобы предупредить или по крайней мере уменьшить эту угрозу, которая сегодня есть. И это персональная ответственность президента Украины, как верховного главнокомандующего", - сказала Сыроид.

Ранее "Страна" писала о том, что в России арестовали бердянское судно за браконьерство.

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