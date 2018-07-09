Компания "Эра-Медиа", которая показала скандальное интервью с лидером "Батькивщины" Юлией Тимошенко на телеканале "UA:Перший", обратилась в суде с иском к Национальному общественному телевидению (НОТУ).

Об этом сообщает "Общественное. Детектор медиа".

Глава правления НОТУ Зураб Аласания рассказал, что речь идет о закрытии программы "Доброе утро, страна!", где давала свое интервью Тимошенко, и о письме, которым НОТУ предупредила об этом компанию-создателя программы ООО "Эра-Медиа".

По словам Аласании, "Эра-Медиа" уверяет, что получила по почте это предупреждение на две недели позже, чем предусмотрено процедурой в соглашении между компанией и НОТУ.

Глава же телекомпании отмечает, что со стороны НОТУ не было задержек с отправкой письма, а то, что оно так долго шло к адресату, - вопрос к "Укрпочте".

Как сообщала "Страна", на UA:Перший закрыли программу, в которой Тимошенко заявила о планах Порошенко сорвать выборы при помощи войны.

Также "Страна" писала, что Тимошенко предложила ввести в Украине парламентскую республику с должностью канцлера.