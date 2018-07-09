Инспекция по личному составу ГУ НП в Харьковской области начала расследование по факту нарушения сотрудниками принципов деятельности полиции.

Таким образом правоохранители отреагировали на опубликованное в соцсети видео, на котором снято, как сотрудники полиции применяют силу против неустановленного гражданина. Об этом пресс-служба харьковской Нацполиции сообщает в Facebook.

Фото: facebook.com

"В субботу в социальных сетях было распространено видео, где харьковские полицейские применили неправомерные меры физического воздействия к неизвестному гражданину. Во время проведения предварительной проверки установлено, что событие произошло 7 июля этого года в помещении отделения полиции на станции Харьков-Пассажирский Холодногорского отдела полиции ГУНП в Харьковской области", - указывается в сообщении.

Харківський відділок поліції!

Поліцейські знущаються над людьми!

РВ біля залізничного вокзалу!

Це взагалі норма стала для поліції?!

https://t.co/2cSRLrGvfZ pic.twitter.com/YAAg8lmleO — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) 8 июля 2018 г.

Также установлены личности полицейских на видео - это старшие сержанты 1989 и 1992 года рождения, а также капрал сектора патрульной полиции 1997 года рождения.

"На данный момент они отстранены от несения службы, у них изъяты полицейские удостоверения, жетоны и табельное огнестрельное оружие. К дисциплинарной ответственности будет привлечен и их непосредственный руководитель", - подчеркивают в ведомстве.

Инцидент был внесен в Журнал единого учета правонарушений. Правоохранители работают над установлением личности мужчины, к которому полицейские применили физическую силу. Опрашиваются свидетели происшествия.

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