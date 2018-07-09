Верховный Суд отменил решение суда Южного, согласно которому Ostchem Holding Limited Дмитрия Фирташа имела право на взыскание с ПАО "Одесский припортовый завод" 5,2 миллиарда гривен непогашенного основного долга и 1,57 миллиарда пени в соответствии с арбитражным решением Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма.

Об этом сообщил и.о. главы Фонда госимущества Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

Решение было отменено по результатам рассмотрения кассационной жалобы Фонда государственного имущества,

Трубаров подчеркнул, что, не соглашаясь с решениями судов первой и апелляционной инстанций, Фонд подал в Высший специализированный суд Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел кассационную жалобу и ходатайство о приостановлении исполнения решения Южного городского суда Одесской области. Постановлением Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда решения суда первой и апелляционной инстанций отменены, а дело направлено на новое рассмотрение.

Фото: Віталій Трубаров/Facebook

В конце июля состоится конкурс по избранию советника для приватизации Одесского припортового завода, который предложит пути решения токсичности долговых обязательств предприятия.

Как сообщала "Страна", в мае Апелляционный суд Одесской области подтвердил взыскание с ОПЗ в пользу компании Фирташа $251,2 млн.

Также "Страна" писала, что Одесский припортовый завод закончил год с миллиардными убытками.