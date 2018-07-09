Спикер парламента Андрей Парубий надеется, что профильные комитеты 11 июля утвердят выводы по проектам изменений в законах в связи с созданием Антикоррупционного суда и касательно ограничения депутатской неприкосновенности.

Об этом он заявил во время заседания согласительного совета ВРУ, сообщает "112 Украина".

"Кроме решения Конституционного суда, для вопроса о снятии неприкосновенности должно быть решение комитета по вопросам правовой политики Руслана Князевича. Я убежден, что мы в среду получим и законопроект № 7441, и мы сможем в четверг его поставить, если будет решение комитета. Очень рассчитываю, что будет и решение комитета по вопросу снятия неприкосновенности", - сказал Парубий.

Напомним, законопроект № 7441 предусматривает изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" в связи с образованием Антикоррупционного суда. Кроме того, Парубий ранее допускал, что во время доработки документа ко второму чтению в него можно будет включить поправку об отмене скандальной нормы закона об Антикоррупционном суде касательно апелляций.

Напомним, Верховная Рада осенью 2017 года сделала первый шаг навстречу изменению Конституции об ограничении депутатской неприкосновенности. Депутатский и президентский законопроекты были направлены в КСУ более чем 300 голосами народных избранников.

Документы отличаются только тем, что, согласно президентскому изменению, вступят в силу с начала 2020 года.

Ранее "Страна" писала о том, что на допросе в суде над Ефремовым Парубий рассказал, как вел в Луганске переговоры с сепаратистами.

Также мы сообщали, что Рада не внесла в повестку на неделю смену состава ЦИК.