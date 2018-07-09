Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко признался, что был нежеланным ребенком для своего отца. Об этом политик рассказал в интервью, которое дал в эфире программы "Віч на Віч" на канале "Прямой".

"Моя мать любила человека, который, к сожалению, не хотел, чтобы я появился на свет. Его зовут Юрий Ольховский. Когда он узнал, что мама забеременела, он сказал, что не хочет ни женитьбы, ни ребенка. Моей мамочке тогда было 39 лет, она понимала, что это последний шанс и родила меня. За это я ее благодарю и мой низкий поклон", - признался Геращенко.

Сразу после рождения Антона Ольховский уехал работать в Россию преподавателем: "То ли в Тюмень, то ли в Томск", - вспоминает политик. Отец Геращенко очень много курил, по две пачки в день и в 62 года получил рак легких. В Украину он приехал в 2013-м, а уже через год умер (отметим, что, скорее всего, Геращенко ошибся и имеет в виду 2003 и 2004 года – прим. ред.): "На его могиле я побывал лишь в 2013-м.

"Я его так и не увидел. Но знаю, что он очень хотел меня увидеть. Он мог набрать, приехать и познакомиться со мной", - вспоминает нардеп. О смерти отца Геращенко узнал от своего дяди, жившего в Харьковской области – городе Изюм. Приехав туда, политик и узнал историю о жизни своего отца в последние годы.

"Я его ни в чем не виню. Это был его жизненный выбор. Думаю, он был бы более счастлив, если бы мы пообщались. Он бы гордился своим сыном. Но у меня не было возможности все это ему доказать", - подытожил политик.

Напомним, ранее экс-супруга политика рассказала "Стране", как стала свидетелем инцидента, в котором Антон Геращенко проигнорировал, как его сына ударили бойцы "Азова" во время разборки друг с другом: "Я Антон видел, что Витя все еще сидит на полу и что ему больно. Он смотрел на нас, потом уткнулся в айпад и убежал. Это видели и я, и сын…"

Ранее Антон Геращенко не выплатил 1280 гривен, взысканных судом в пользу журналиста Константина Стогния.