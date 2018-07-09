Вокалист The Rolling Stones Мик Джаггер ответил на просьбу экс-президента Польши Леха Валенса поддержать протестные акции против судебных реформ.

Об этом сообщает Reuters.

Rolling Stones приехали на концерт в то время, когда новые законы заставили досрочно выйти на пенсию 65-летнего Малгожата Герсдорфа, который возглавлял Верховный суд Польши.

В ответ на просьбу Валенса Мик Джаггер заявил, что он "слишком стар, чтобы судить".

"Я слишком стар, чтобы быть судьей, но достаточно молод, чтобы петь, - сказал Джаггер на польском языке и продолжил на своем родном английском. - Знаете, мы давно приезжали в Польшу, в 1967. Надеюсь, вы будете придерживаться всего, чему научились. Бог благословит вас!"

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