Сегодня, 9 июля, в акватории Азовского и Черного морей стартовали украино-американские военные учения "Sea Breeze-2018". В военно-морских силах ВСУ отмечают напряженную обстановку в Черном и Азовском морях и игнорировании Россией норм международного морского права.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Командующий ВМС ВСУ Игорь Воронченко отметил, что речь идет о продолжающейся аннексии украинской экономической зоны в Черном и Азовском морях, "особенно в Азовском море".

Он также добавил, что учения "Sea Breeze-2018" помогут украинским военным адекватно реагировать на эти угрозы.

Напомним, учения "Sea Breeze-2018" продолжатся до 21 июля.

Учения проходят в северо-западной части Черного моря, в портах, в аэропортах и на полигонах Одесской, Николаевской и Херсонской областей. В них принимают участие 19 стран, задействованы около 30 военных кораблей, катеров, судов обеспечения и турецкая подводная лодка.

Как сообщала "Страна", в прошлом году в Одессу на военные учения Sea Breeze-2017 прибыли американские самолеты Poseidon.