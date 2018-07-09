Верховная Рада на этой пленарной неделе планирует рассмотреть блок аграрных вопросов, усиление соцзащиты военнослужащих и создание института бизнес-омбудсмена. Об этом говорится на сайте парламента.

В повестке нет вопросов обновления состава Центральной избирательной комиссии, как и кадровых вопросов или назначения судей КСУ.

Работа Верховной Рады 10 июля

Депутаты начнут работу с законопроекта о защите предприятий оборонно-промышленного комплекса - участников госконцерна "Укроборонпром" от выплаты пени компаниям государства - агрессора.

Далее предстоит блок аграрной политики, в частности законопроект об основных принципах и требованиях к органическому производству органической продукции во втором чтении и об отмене действия законов о государственном регулировании производства и продажи сахара.

В первом чтении намерены рассмотреть законопроекты о пенитенциарной системе и Дисциплинарном уставе пенитенциарной системы.

Также в повестке дня - проекты постановлений о переименовании населенных пунктов и установлении границ нескольких районов Донецкой и Луганской областей.

Народные избранники намерены рассмотреть основной и альтернативные законопроекты о Национальном бюро финансовой безопасности Украины в первом чтении.

На конец дня запланировано рассмотрение законопроектов об обращении с отходами.

Работа Верховной Рады 11 июля

В среду депутаты запланировали включить в повестку дня и рассмотреть проект постановления о проведении Всеукраинской Эстафеты Единения по случаю 100-летия провозглашения Акта Воссоединения УНР и ЗУНР.

Также намерены рассмотреть во втором чтении законопроект об Учреждении института бизнес-омбудсмена. Во второй половине дня депутаты будут работать в комитетах, фракциях и группах.

Работа Верховной Рады 12 июля

В четверг депутаты планируют уделить внимание законопроектам о военнослужащих - в частности, о повышении соцзащиты, а также об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин во время службы в ВСУ.

На рассмотрении в первом чтении - законопроект о накопительной системе общеобязательного государственного пенсионного страхования.

Также запланировано рассмотрение ратификаций - в том числе соглашения с Нидерландами о международном правовом сотрудничестве о преступлениях, связанных со сбитым самолетом рейса МН-17 Малайзийских авиалиний 17 июля 2014 года.

Среди ратификаций также соглашение с Турцией о взаимной защите инвестиций, с Португалией - об экономическом сотрудничестве, с США - о применении положений американского закона "О налоговых требования к иностранным счетам" (FATCA).

Народные избранники намерены включить в повестку дня и принять решение об изменении закона о госбюджете на 2018 год.

Также планируется рассмотреть законопроект о Госбюро расследований.

В очередной раз в повестке дня на неделю законопроекты об идентификации полицейских и нацгвардейцев.

В пленарную пятницу состоится Час вопросов к правительству и объявление о закрытии восьмой сессии.

Как сообщала "Страна", в Украине вступил в силу закон о национальной безопасности.

Также "Страна" писала о предложении спикера Андрея Парубия о переизбрании 13 членов ЦИК.

Напомним также, что Рада впервые собрала большинство без Блока Порошенко.