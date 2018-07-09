Футболисты из сборной Хорватии спровоцировали скандал своими высказываниями после победы над Россией.

После матча 7 июля, в котором сборная Хорватии выиграла у россиян по пенальти, в сети появилось видео, в котором экс-футболисты киевского Динамо Домагой Вида и Огнен Вукоевич посвятили эту победу Украине. Вида является защитником сборной на ЧМ 2018, а Вукоевич входит в хорватскую делегацию.

В ролике, который был снят после матча в раздевалке сборной, Вида, забивший гол в ворота россиян, крикнул "Слава Украине!". Вукоевич, в свою очередь, добавил: "Это победа за Динамо и за Украину! Хорватия, вперед!".

Это заявление вызвало возмущение в России и бурное одобрение в Украине. Но FIFA расценила его как неприемлемое. "Страна" разбиралась, почему так произошло.

"Направили предупреждение". Реакция FIFA

Несмотря на эйфорию, охватившую некоторых украинских болельщиков, организаторы чемпионата одернули хорватов. Защитник сборной Хорватии за свое видео получил предупреждение от FIFA.

Дисциплинарный комитет рассмотрел видео, опубликованное после победы хорватов над Россией, где защитник хорватов произнес "Слава Украине". Высказывание Виды было расценено как неспортивное поведение, которое противоречит принципам fair-play.

"Мы подтверждаем, что дисциплинарный комитет ФИФА направил предупреждение Домагою Виде по его заявлению на видео, снятому после игры с Россией", - сообщил официальный представитель Международной федерации футбола.

Это решение оказалось довольно мягким - эксперты ожидали, что хорватов ждет взыскание в соответствии с 54-й статьей дисциплинарного кодекса FIFA, по которой сборную Хорватии могли дисквалифицировать и оштрафовать.

"У меня много друзей в России". Оправдания хорватов

В ответ на действия FIFA и волну негатива в российской прессе, Домагой Вида прокомметировал это видео и назвал его шуткой. Он заверил, что ролик не имеет никакого политического подтекста. "Я люблю русских людей. Это была просто шутка", - сказал Вида российским СМИ.

Также он объяснял, что видео – это "просто спасибо за всю поддержку со стороны Украины, где мы с Вукоевичем провели много лет".

"Наше намерение состояло не в том, чтобы оскорблять кого-либо. На протяжении всей моей карьеры у меня были товарищи по команде из многих стран, и я уважаю их всех, и так же, как у меня много друзей в Украине, у меня их много в России, и я горжусь ими", - отметил футболист.

Хорватский футбольный союз (аналог украинской ФФУ) заявил, что слова защитника национальной сборной Домагоя Виды и помощника тренерского штаба Огнена Вукоевича были лишь ответом на "многочисленные сообщения поддержки, полученные из Украины во время чемпионата мира по футболу 2018 года".

При этом Федерация футбола Хорватии указала Виде и Вукоевичу, а также всем другим представителям сборной Хорватии, чтобы они в будущем воздерживались от любых сообщений, которые могут быть политически интерпретированы.

В целом примирительные заявления хорватов были направлены не только на FIFA, но и на то, чтобы успокоить разогретое общественное мнение России. Туристы из РФ - серьезный донор хорватского бюджета, и скандал с Россией балканской стране ни к чему.

Особенно жесткое мнение по демаршу Виды сделал российский сенатор Франц Клинцевич:

"Это был вызов, это была провокация, и эта провокация была заготовленная. Ему не 15 лет, он взрослый человек, он все это знает и понимает. Он пошел на эту провокацию умышленно. И заметьте, за все время чемпионата ничего такого не было – никто кроме хорватов себе такого не позволял. Только хорваты.

Радуюсь тому, что никогда не болел за хорватов, потому что они всегда были предателями нашего славянского мира. И я абсолютно четко убежден, что необходимо всеми дипломатическими и политическими методами потребовать ответа за эту провокацию. Не надо раздувать, но потребовать ответа нужно обязательно", – сказал российский политик.

"FIFA любит Украину"

Президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, на своей странице в Facebook, заявил, что полностью поддерживает Виду и Вукоевича. Он сообщил, что ФФУ отправила письма FIFA и УЕФА в поддеджку хорватов.

"У футболиста, который много лет защищал честь киевского Динамо и жил в столице Украины в очень тяжелое для нашей страны время, осталось здесь много друзей и болельщиков, заслуживших, чтобы частичку этой победы он посвятил именно им! За последние несколько лет обращение "Слава Украине!" стало для наших граждан символом несгибаемости и патриотизма! И вполне естественно, что человек, которому наша страна дала очень много, с большим уважением относится к ней, к ее гражданам. Он имеет право публично высказать уважение и к Украине, и к ее гражданам! Мы оперативно направили в соответствующие органы ФИФА и УЕФА письма с целью защитить не только футболиста хорватской сборной, но и, в первую очередь, человека, который имеет право на свою позицию и уважает нашу страну!!! И Вида сыграет в полуфинале ЧМ-2018! Слава Хорватии! Слава Украине!!!", - написал Павелко.

Депутат Александр Грановский считает, что решение FIFA - нечестное, но и украинцам нужно меньше превращать футбол в шоу сведения политических счетов.

"Я думаю, мы находимся в иллюзии, когда считаем, что по идее должны выглядеть солидней в глазах наших международных партнеров только от того, что просто на словах желаем всего что ни на есть плохого нашим самым разным противникам, будь то в политике или в спорте. Уверен, мы должны становиться сильней по другим причинам.

Радоваться за хорватов - это приятно и понятно, глумиться над другими в такой манере - как минимум, нам ничего не добавляет.

Действия чиновников FIFA, которые посчитали, что футболистов следует наказать за политические антироссийские высказывания/заявления, нахожу необоснованными и нечестными. Надеюсь, что реакция украинских официальных властей не заставит себя долго ждать".

"Почему FIFA вынесла Домагою всего лишь предупреждение? Потому что FIFA любит Украину!", - то ли в шутку, то ли всерьез говорит блогер Рустем Исаков.

Журналист Евгений Кузьменко поддерживает заявления хорватских футболистов и считает, что за них должны вступиться президент, премьер и спикер парламента Украины.

"Считаю, что для того, чтобы сдержать нынешний вал агрессивной российской пропаганды, усилия должны прилагать все, от украинских Фейсбук-юзеров и руководства ФФУ до Президента, Премьера и Верховной Рады, а также министра спорта. Да, вот так, ни больше, ни меньше. И лично я буду ожидать реакции от каждого из них. Потому что стоять за своих - это вопрос репутации".

Впрочем, хорватский демарш нашел сочувствие не у всех и у нас в стране.

"А в матче Англия - Хорватия ура-патриоты будут за тех, кто выиграл у РФ в присутствии своего президента или за тех, чья премьер бойкотирует ЧМ?" - задается вопросом политолог Олег Волошин.

Журналист Андрей Манчук в контексте хорватской темы, всколыхнувшей украинские соцсети, заявил, что пока мы празднуем победу хорватов, наш собственный футбол в сильнейшем упадке:

"Игра россиян является поводом напомнить о том, что постмайдановские годы уничтожили украинский футбол. Умер "Днепр", умер "Металлист", Умер "Черноморец", хотя ватник Новинский пытается сейчас его возродить. По иронии судьбы, команды, которые давали массовку нацистскому движению, канули в Лету - кроме гальванизированного трупа "Динамо", которому не дадут умереть по соображениями имиджево-политического плана.

Если бы не играющий на чужом поле "Шахтер" украинский чемпионат можно было бы в принципе закрывать. А украинская сборная не выдерживает сейчас никакой критики - кто там, Роман Зозуля, которого на днях закозлили за бандерофилию даже в горном астурийском Овьедо, потому что испанские фаны не хотят в свои клубы правого по идейным убеждениям игрока?"