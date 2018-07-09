В понедельник, 9 июля, ночью во французской коммуне Киброн прогремел взрыв в магазине, а после этого начался пожар. Пострадали 10 человек, двое из которых в тяжелом состоянии. Предполагают, что взорвался газ.

Об этом говорится на сайте Ouest France.

Фото: ouest-france.fr

Отмечено, что информация об инциденте поступила в 02:30 по местному времени (03:30 по киевскому времени).

В результате взрыва загорелся двухэтажный дом, а стекла окон разбились. Жителей дома эвакуировали.

Мощный звук взрыва был слышен по всему городу, поэтому жители начали писать об этом в социальные сети.





Фото: twitter.com

Ранее "Страна" писала о том, что полиция сообщила первые подробности смертельного взрыва гранаты в львовской квартире.

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