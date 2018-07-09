В Вишневом Киевской области из-за нехватки мест для учебы детей в школах несколько классов отправляют учиться в помещение жилого дома. Об этом сообщают в родительской группе "Дети Вишневого" на странице в Facebook.

"По решению администрации школы, два класса из второй параллели должны уступить свои аудитории будущим первоклашкам и уйти учится в помещения жилого дома по Первомайской, 8. Была проведена жеребьевка и выбраны эти два класса-несчастливчика", - написали в группе.

Указывается, что родители этих классов отказались от того, чтобы последовать решению администрации школы. Они заявили, что 2 сентября они придут в свои классы и займут прежние места.

"Господа чиновники! Вы понимаете, что 2 сентября могут быть драки между родителями за место детей за партой", - сказано в сообщении.

"Есть компромиссное решение - сделать помещения на Первомайской, 8 лучшими учебными классами - обустроить их всем необходимым, сделать ремонт в третьем помещении, где можно сделать комнату для питания и даже физкультуры. Я уверена, родители второклашек изменят свои мнения, если их детям дадут достойные условия. А для всего этого нужно срочное волевое решение городских и районах властей, чтобы успеть до нового учебного года", - резюмируют в группе.

Фото: facebook.com/groups/vyshnevoeschool

Как сообщала "Страна", на сайте Минобразования опубликован приказ с новыми правилами приема первоклассников.

Напомним также, что в Минобразования предлагают принимать первоклассников в школы по итогам жеребьевки.