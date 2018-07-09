Американский предприниматель Илон Маск протестировал мини-субмарину, которую создали специально для спасения детей, застрявших в затопленной пещере в Таиланде.

Видео подводных испытаний он опубликовал в своем микроблоге в Twitter.

Testing underwater in LA pool pic.twitter.com/CDO2mtjP2D — Elon Musk (@elonmusk) 8 июля 2018 г.

Мини-субмарина была собрана из частей ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску. Испытания проходили в бассейне в Лос-Анджелесе. На видео показано, как один дайвер тянет мини-субмарину за собой, а другой толкает ее сзади. В качестве корпуса спасательного средства используется труба для перекачки жидкого кислорода от Falcon 9.

Напомним, группа мальчиков от 11 до 16 лет и их 25-летний футбольный тренер застряли в пещере в провинции Чианграй на севере Таиланда. Они зашли туда, пока было сухо, однако вскоре начался ливень, вход затопило и завалило камнями. Их нашли только спустя 10 дней. 3 июля появилась информация, что им придется просидеть в западне до сентября или октября этого года - до окончания сезона дождей. После этого операция по спасению была приостановлена.

Ранее "Страна" писла о том, что в Таиланде из пещеры достали первых двух детей.