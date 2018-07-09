Заработная плата вице-премьер-министра Вячеслава Кириленко за июнь составила 43,6 тысячи гривен. Об этом сообщают Украинские Новости, которые располагают ответом секретариата Кабинета Министров на запрос.

Сумма средств, начисленная Кириленко в июне, составила 43 551 гривну, из них должностной оклад - 15 289 гривен, надбавка за выслугу лет - 7 645 гривен, надбавка за интенсивность труда - 12 996 гривен, индексация - 385 гривен, премия - 4 281 гривну.

Сумма удержанных налогов составила 8 492 гривны, из них налог на доходы физических лиц - 7 839 гривен, военный сбор - 653 гривен.

Фактическая сумма средств, полученная вице-премьером, составила 35 058 гривен.

Фото: ukranews.com

Ранее "Страна" писала о том, что на Львовщине шахтеры заблокировали международную трассу и требуют выплаты долгов по зарплате.

Также мы сообщали, что глава Верховного суда получает 280 тыс гривен в месяц и не считает это большой зарплатой.