Российский режиссер Елизавета Стишова, отдала денежное вознаграждение за победу в 53-м Международном кинофестивале в Карловых Варах родителям украинского режиссера Олега Сенцова.

Об этом сообщает "112 Украина".

Стишова победила в параллельной секции кинофестиваля "На Восток от Запада" со своей картиной "Сулейман гора", которая сняла в сотрудничестве с Кыргызстаном.

На церемонии вручения наград Стишова вышла на сцену и произнесла речь в поддержку российского режиссера Кирилла Серебренникова и украинца Олега Сенцова, которые в данный момент лишены свободы в России.

Режиссер отметила, что 15 тысяч евро, которые она получила в качестве приза за победу, она перечислит родителям этих двух своих коллег.

Главную награду кинофестиваля - "Хрустальный глобус" - получил румынский режиссер Раду Жуде за свою ленту "Мне все равно, что мы войдем в историю как варвары".

В секции документального кино лучшим был признан фильм Виталия Манского "Свидетели Путина" (Латвия-Швейцария-Чехия).

Украинская картина "Вулкан" Романа Бондарчука, которая участвовала в конкурсе киносмотра, осталась без наград.

Напомним, проект фильма украинского режиссера Юрия Шилова "Панорама" одержал на этом кинофестивале победу в питчинге Docs in Progress ("Документальные фильмы в процессе").

Как сообщала "Страна", Сенцов рассказал о своем состоянии в колонии.

Также "Страна" писала, что режиссер Сокуров предложил Порошенко перестать воевать с Россией ради свободы Сенцова.