Три человека погибли и трое травмированы в результате ДТП с участием пяти легковых автомобилей и мотоцикла, которое произошло в аннексированном Россией Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление МЧС по республике Крым.

В МЧС добавили, что сообщение о столкновении пяти легковых автомобилей и мотоцикла на 634 км трассы Симферополь-Харьков возле села Новоандреевка (Симферопольский район), поступило в воскресенье, 8 июля.

"В результате ДТП три человека, в том числе девятилетняя девочка, погибли", - сообщили в МЧС.

Также в ведомстве рассказали о трех пострадавших, которые доставлены в 6 городскую больницу Симферополя.

Отмечается, что на месте происшествия работали службы экстренного реагирования, включая пожарных и спасателей.

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