В понедельник, 9 июля, тело бывшего лидера секты "Аум Синрике" Секу Асахары (настоящее имя - Тидзуо Мацумото), казненного на прошлой неделе, кремировали.

Об этом сообщает японский телеканал NHK.

После кремации прах Асахары был перевезен обратно в тюрьму.

Власти решают вопрос, можно ли выдать прах Асахары его вдове. Ранее сам Асахара и его супруга обращались с подобной просьбой к властям.

На минувшей неделе вместе с Асахарой были казнены еще шесть его последователей. Еще столько же человек ожидают исполнения смертных приговоров.

Напомним, "Аум Синрике" - религиозная синкретическая экстремистская секта, основанная Секо Асахарой.

Наиболее известна газовая атака "Аум Синрике" в метро Токио 20 марта 1995 года, когда члены секты распылили зарин в пяти составах, в результате чего погибли 13 человек, еще более 6,3 тыс. пострадали.

Напомним, казненный второй человек секты Киехидэ Хаякава руководил сооружением в префектуре Яманаси завода по производству ядовитого газа зарин, который в 1995 году был распылен в токийской подземке. Кроме того, был казнен Томомаса Накагава, имевший в секте ранг "министра внутренних дел духовного императора". Он непосредственно распылял в метро столицы нервно-паралитическое вещество и занимался также его изготовлением.

Как сообщала "Страна", задержанные в Черногории россияне могут быть связаны с сектой "Аум Синрике".

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