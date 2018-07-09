В Волновахе Донецкой области, у автомобиля "КаМАЗ" отцепился прицеп и травмировал женщину, которая находилась возле собственного двора. Об этом сообщает пресс-служба полиции в Донецкой области.

Инцидент произошел в воскресенье 8 июля в 21:30.

Предварительно установлено, что за рулем грузовика находился водитель 40-лет. Во время движения у его грузовика отделились крепления прицепа.

Прицеп отцепился и въехал во двор местной жительницы, которая в то время находилась на улице.

В результате аварии 55-летняя женщина получила тяжелые телесные повреждения и была госпитализирована в городскую больницу. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.

Водитель грузовика сразу вызвал "скорую помощь" и полицейских.

Сейчас решается вопрос о внесении указанного факта в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Фото: dn.npu.gov.ua

Напомним, в Волновахе двое нетрезвых мужчин угнали "скорую", чтобы покататься.

Также "Страна" писала, как пенсионер на велосипеде погиб под колесами грузовика недалеко от Волновахи.

Как сообщала "Страна", ранее отлетевшее от прицепа грузовика колесо убило женщину на автобусной остановке.