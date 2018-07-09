Расстрелянный в Днепре мужчина скончался в больнице. Полиция ищет стрелков, которые при нападении скрыли лица масками
Полиция Днепропетровской разыскивает неизвестных, расстрелявших минувшей ночью мужчину на пороге собственного дома в Днепре.
Как сообщила пресс-служба областной Нацполиции, 31-летний пострадавший получил огнестрельные ранения головы и был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался, не приходя в сознание.
По факту расстрела открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".
Фото: dp.npu.gov.ua
В ходе осмотра места происшествия была изъята гильза, ее направили на экспертизу.
По неофициальным данным, стрелявшие были в масках и перчатках, которые они выбросили неподалеку от места преступления.
Ранее "Страна" писала о том, что под Днепром в лесопосадке нашли мешки с миллионами гривен.
Также мы сообщали, что на футбольном матче в Полтавской области устроили стрельбу из автомата Калашникова.