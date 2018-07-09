Полиция Днепропетровской разыскивает неизвестных, расстрелявших минувшей ночью мужчину на пороге собственного дома в Днепре.

Как сообщила пресс-служба областной Нацполиции, 31-летний пострадавший получил огнестрельные ранения головы и был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался, не приходя в сознание.

По факту расстрела открыто уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

Фото: dp.npu.gov.ua

В ходе осмотра места происшествия была изъята гильза, ее направили на экспертизу.

По неофициальным данным, стрелявшие были в масках и перчатках, которые они выбросили неподалеку от места преступления.

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