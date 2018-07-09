Как узнала "Страна" из собственных источников в правоохранительных органах, дерзкое преступление произошло вчера, 8 июля, около 17.00 в Печерском районе Киева.

В магазин сети по продаже элитных экологически чистых продуктов "Натур бутик" на улице Михаила Бойчука, 6 (бывшая улица Киквидзе - Прим.Ред.), зашли трое мужчин кавказской наружности и начали выбирать продукты. Кроме них в магазине никого из покупателей не было, поэтому они отвлекли продавщицу расспросами о качестве продуктов, тайком вскрыли сейф под кассой и унесли всю наличность - несколько тысяч гривен.

При этом продавец увидела вскрытый сейф только тогда, когда троица удалилась. Сейчас полиция пытается по камерам идентифицировать дерзких воров.

Ранее "Страна" сообщала, что вора в законе Дато Агжабединского выдворили из Украины повторно. Авторитета задержали на популярном курорте.

Также мы расказывали, что в Киеве "воры-альпинисты" обчистили квартиру Влады Литовченко.