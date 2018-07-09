В Японии число людей, погибших от рекордных дождей выросло до 100, тысячи спасателей ищут 12 человек, которые пропали без вести. Об этом сообщает Channelnewsasia.

По словам главного спикера правительства Йошихид Суга, спасатели и солдаты работают в грязи и воде, спасая жизни людей. Более 2 миллионов человек рекомендовали эвакуироваться, но многие остались дома и попали в ловушку стихии.

Проливные дожди вызвали внезапные наводнения и оползни.

В деревнях жители пытались укрыться на крышах. В городе Сака потоки воды смывали машины. Житель Михары сказал, что эта местность "стала океаном".

Метеорологическое агентство в воскресенье выпустило новые предупреждения, подняв уровень угрозы дождей. Даже там, где ливень закончился, есть риск оползней.

Как сообщала "Страна", в Японии подсчитывают масштабы убытков от разрушительного землетрясения.

Также "Страна" писала, что 18 июня в Японии произошло землетрясение, погибли два человека.