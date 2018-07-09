В ночь на 9 июля на Троещине в Киеве неизвестные подожгли внедорожник Nissan Pathfinder. Об этомсообщает "112 Украина".

Поджог был осуществлен в 02.00 часа ночи. Пожар был настолько сильным, что огонь с пылающего джипа перекинулся на припаркованный рядом автомобиль Volkswagen. Его передняя часть выгорела.

Очевидцы рассказали, что ночью услышали сильный взрыв. По их словам, неизвестные молодые люди на автомобиле подъехали на авто и что-то подложили под внедорожник.

На месте инцидента работала патрульная полиция и следственно-оперативная группа

Пострадавших, по предварительной информации, нет.

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