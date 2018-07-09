Сборная Хорватии, вышедшая в полуфинал чемпионата мира по футболу в России, выступает в форме, которая изготовлена в Грузии. Напомним, что в четвертьфинале "клетчатые" обыграли по пенальти сборную России и в полуфинале сыграют с Англией.

Об этом говорится на официальном сайте компании Nike, которая поставляет форму для Хорватии.

На сайте компании есть фотографии формы национальной сборной Хорватии с надписью на ярлыке "Made in Georgia". В описании товара также указано, что страной происхождения формы является Грузия.

Фото: nike.com

Напомним, что осле мматча с Россией экс-игрок "Динамо" Домагой Вида, забивший гол и пенальти в той игре, и Огнен Вукоевич отпраздновали победу, записав видеобращение со словами "Слава Украине!".

Ранее "Страна" писала о том, что в Украине более 5 млн телезрителей видели, как Хорватия обыграла Россию.

Также мы сообщали, что посол Хорватии выбросил диван в окно, когда его команда победила россиян.