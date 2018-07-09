В ночь на понедельник, 9 июля, Австрия ввела временный контроль въезда на ключевых пограничных контрольно-пропускных пунктах. Это, в частности, коснулось участка автобана между германским Киферсфельденом и австрийским Куфштайном и КПП Бреннер на границе между итальянской автономной провинцией Южный Тироль и федеральной землей Австрии Тироль. Об этом пишет DW.

Проверки будут также действовать на границе Германии с австрийским Тиролем.

По рекомендации дорожной полиции в указанных местах автомобили должны сбрасывать скорость до 30 км в час для прохождения визуального контроля. Чтобы избежать пробок, на въезд будут работать две полосы. Тем не менее водителям советуют учитывать вероятность задержек.

Введенный режим будет действовать до 13 июля. Официально Вена объясняет его необходимостью обеспечивать безопасность на период встречи глав МВД стран ЕС в австрийском Инсбруке. Данная мера не имеет отношения к проблеме беженцев, утверждают власти. "Мы ищем возможных правонарушителей, не обязательно мигрантов", - указывают в полиции.

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ поймала на границе украинца, который вез запчасти к авиадвигателям в Россию.

Также мы сообщали, что для украинцев создали мобильное приложение, которое показывает пробки на границе.