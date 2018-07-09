После проведения в Украине круглого стола по проблемам свободы слова, на представителя ОБСЕ Арлема Дезире (который подготовил отчетный доклад - Прим.Ред.) обрушилась критика как со стороны России, та и со стороны Украины. Однако, правительства западных стран выразили поддержку усилиям Арлема Дезире.

Об этом на своей странице в Facebook написал глава НСЖУ Сергей Томиленко.

"Западные правительства однозначно поддерживают представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. Единственные, кто обвиняет Арлем Дезире в предвзятости - это МИД России и ... украинский парламентский Комитет по вопросам свободы слова.

На прошлой неделе представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир отчитывался перед Постоянным Советом ОБСЕ о своей деятельности за период с ноября 2017 по июнь 2018. Атмосфера была тревожная. Прежде всего, из-за обострения проблем со свободой слова, нападений на журналистов, попытки законодательно сворачивать информационное пространство свободы в странах ОБСЕ. Но, абсолютное большинство дипломатов выразило поддержку активным усилиям Представителя по вопросам свободы СМИ.

"Соединенные Штаты Америки решительно поддерживают Представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, важный институт, обеспечивающий выполнение государствами-участниками своих обязательств по свободе слова, в том числе для членов средств массовой информации ...Господин Дезир, мы поддерживаем ваш призыв к контролируемым Россией силам на Донбассе освободить заключенного журналиста Станислава Асеева. В оккупированном Россией Крыму все независимые СМИ были вытеснены с полуострова и каждый, кто выражает гражданскую оппозицию к этой оккупации, подвергается судебному преследованию и тюремному заключению... ", - выступил Гарри Камиан, руководитель миссии США при ОБСЕ.

"Мы подтверждаем нашу однозначную поддержку профессиональной и преданной работе Представителя в исполнении его мандата. Мы также поддерживаем тематическую работу по таким вопросам, как пропаганда и дезинформация, добровольная саморегуляция СМИ, безопасность журналистов. ЕС призывает Украину продолжать работать с Представителем" - с таким заявлением выступило представительство Европейского Союза при ОБСЕ.

"Деятельность Представителя и его Офиса продолжают демонстрировать профессиональную и тщательную проверку", - заявил посол Норвегии при ОБСЕ Стефен Конгстад.

Теперь возникает вопрос, почему украинские политические силы используют парламентский Комитет по вопросам свободы слова для вражды с признанным защитником свободы слова, каков и есть Представитель ОБСЕ? Для чего принимать заявления с обвинениями господина Дезире в "непрофессионализме"?", - написал Сергей Томиленко.

Фото: Facebook

Ранее "Страна" сообщала, что глава НСЖУ заявил о необходимости парламентских слушаний по свободе слова.