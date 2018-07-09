Актриса Мэйси Уильямс показала окровавленные кроссовки и заявила о завершении своего участия в "Игре престолов"
Английская актриса Мэйси Уильямс заявила об окончании участия в фантастическом сериале "Игра престолов". Об этом исполнительница роли Арьи Старк написала на своей странице в Instagram.
Актриса опубликовала фотографию двух ног в забрызганных кровью белых кроссовках.
"До свидания, Белфаст. До свидания, Арья. До свидания, "Игра престолов". Какая радость у меня была. Вот к чему привели мои приключения", - говорится в комментарии к фото.
Кроме того, пост сопровождается хэштегом "последняя женщина, которая устояла".
Фото: instagram.com
Ранее "Страна" писала о том, что актер призвал зрителей не верить слухам о финале сериала Игра Престолов.
Также мы сообщали, что опубликован первый трейлер четвертого сезона культового сериала "Лучше звоните Солу".
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