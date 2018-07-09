Украинский волонтер показал ответ ВСУ на обстрелы сепаратистов. В "ДНР" заявили об обстреле Точмаша
Волонтер Юрий Мысягин опубликовал в соцсети видео, на котором снято, как ВСУ ответили на обстрелы сепаратистов в районе Авдеевки.
Выстрел, который вызвал восхищение у находящихся за кадром людей, волонтер назвал прилетевшим "успокоительным", которое "немного утихомирило врага".
По словам Мысягина, запечатленные на видео действия происходили в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки, откуда каждый день приходят новости о нарушении противником режима перемирия.
Видео: Facebook
В сепаратистских СМИ заявили, что ВСУ обстреляли район завода "Точмаш", который находится в Киевском районе Донецка на магистральном перекрестке и в окружении жилых многоэтажек.
Напомним, в последнюю неделю июня, по данным ОБСЕ, на Донбассе в зоне Операции объединенных сил погибли 6 мирных жителей. Всего с начала 2018 года на Донбассе погиб 21 гражданский.
Ранее "Страна" писала о том, что миссия ОБСЕ на Донбассе, заявила об обстреле со стороны "ДНР".
Также мы сообщали, что у Авакова подсчитали, что 3000 миротворцев ООН достаточно, чтобы начать деоккупацию Донбасса с Горловки.