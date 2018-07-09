Волонтер Юрий Мысягин опубликовал в соцсети видео, на котором снято, как ВСУ ответили на обстрелы сепаратистов в районе Авдеевки.

Выстрел, который вызвал восхищение у находящихся за кадром людей, волонтер назвал прилетевшим "успокоительным", которое "немного утихомирило врага".

По словам Мысягина, запечатленные на видео действия происходили в зоне ответственности 92-й бригады в районе Авдеевки, откуда каждый день приходят новости о нарушении противником режима перемирия.

Видео: Facebook

В сепаратистских СМИ заявили, что ВСУ обстреляли район завода "Точмаш", который находится в Киевском районе Донецка на магистральном перекрестке и в окружении жилых многоэтажек.

Напомним, в последнюю неделю июня, по данным ОБСЕ, на Донбассе в зоне Операции объединенных сил погибли 6 мирных жителей. Всего с начала 2018 года на Донбассе погиб 21 гражданский.

Ранее "Страна" писала о том, что миссия ОБСЕ на Донбассе, заявила об обстреле со стороны "ДНР".

Также мы сообщали, что у Авакова подсчитали, что 3000 миротворцев ООН достаточно, чтобы начать деоккупацию Донбасса с Горловки.