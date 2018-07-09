В Черновцах националисты вручили "черную" метку 32-летнему переселенцу из Донбасса Евгению Семехину, который в соцсети поддержал сборную России по футболу.

Радикально настроенные люди, во главе с директором местного телеканала ТВА Вадимом Пелехом пришли к переселенцу на работу с документом о выдворении его из Черновцов в Макеевку.

Свой визит они запечатлели на видео, которое затем опубликовали в соцсети. Любопытно, что беседа с "сепаром" шла на украинском языке, которым Евгений Семехин прекрасно владеет.

Опубликованное в сети видео вызвало большой общественный резонанс и в комментариях к нему стали появляться призывы к расправе над переселенцем с Донбасса.

Фото: facebook.com

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