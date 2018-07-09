В Днепре, на пороге собственного дома, расстреляли мужчину
В ночь с 8 на 9 июля, в Днепре на улице Мандрыковской, расстреляли 31-летнего мужчину. Выстрелы прозвучали около полуночи в одном из частных домов. Об этом сообщает Информатор.
Когда на шум выбежали соседи, то они увидели лежащего в луже крови хозяина дома.
На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию.
Фото: dp.informator.ua
Раненого мужчину увезли в больницу. По словам соседей, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии: он сильно хрипел и практически не мог говорить.
Очевидцы также рассказали, что видели нескольких мужчин, убегавших по улице. На поиск людей, подозреваемых в преступлении, направили несколько экипажей полиции.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства инцидента.
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