В ночь с 8 на 9 июля, в Днепре на улице Мандрыковской, расстреляли 31-летнего мужчину. Выстрелы прозвучали около полуночи в одном из частных домов. Об этом сообщает Информатор.

Когда на шум выбежали соседи, то они увидели лежащего в луже крови хозяина дома.

На место происшествия вызвали скорую помощь и полицию.

Фото: dp.informator.ua

Раненого мужчину увезли в больницу. По словам соседей, мужчина находился в крайне тяжелом состоянии: он сильно хрипел и практически не мог говорить.

Очевидцы также рассказали, что видели нескольких мужчин, убегавших по улице. На поиск людей, подозреваемых в преступлении, направили несколько экипажей полиции.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Выясняются обстоятельства инцидента.

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