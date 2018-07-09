В понедельник, 9 июля, когда в Брюсселе пройдет XX саммит Украина - ЕС, официально вступило в силу решение Евросоюза о выделении нашей стране миллиарда евро кредитов в качестве макрофинансовой помощи.

Решение об этом сопубликовано в официальном журнале ЕС.

Как заявили в ЕС, целью помощи является поддержка макрофинансовой стабильности и прогресса реформ в Украине.

Далее, по процедуре Кабмин Украины и Еврокомиссия должны подписать меморандум о взаимопонимании относительно условий предоставления кредитов макрофинансовой помощи. Это соглашение еще должна будет ратифицировать Верховная Рада Украины.

Среди таких условий европейская сторона выдвигает продолжение политических и экономических реформ в Украине, утверждение демократии, верховенства права, прав человека, а также борьбу с коррупцией, включая создание Высшего Антикоррупционного суда.

Ранее "Страна" сообщала, что названы темы ХХ саммита Евросоюза, которые будут обсуждать с Украиной.