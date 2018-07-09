Вчера, 8 июля, в Турции произошла крупная железнодорожная катастрофа. Поезд, следовавший из Стамбула в Узункепрю, сошел с рельсов и пять вагонов опрокинулись. В поезде находились 362 пассажира и 6 членов персонала.

Число жертв катастрофы составило 24 человека, еще 338 пострадали, сообщает CNN Turk.

Фото: CNN Turk

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

По данным министерства транспорта Турции, авария произошла из-за проливных дождей, размывших землю на железной дороге.

Ранее "Страна" сообщала, что Турция вводит заградительные пошлины на товары из США.

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